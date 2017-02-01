​Приравнять МРОТ к прожиточному минимуму в России планируют за три года

Приравнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму удастся за три года или более. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин, выступая на «Правительственном часе» в Совете Федерации, сообщает «Интерфакс». Министр отметил, что МРОТ должен быть регионализован. Ранее Топилин говорил, что если в регионах, где прожиточный минимум ниже среднего по России, установить МРОТ на этом уровне, в них появятся неконкурентные условия и высокие требования к зарплате.

Госдума увеличила минимальный размер оплаты труда до 7800 рублей, на четыре процента, с 1 июля 2017 года. В настоящее время МРОТ составляет 7500 рублей.