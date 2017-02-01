​Что не стоит брать в кредит — объясняют финансисты

Одно из основных правил персонального финансового планирования говорит о том, что кредитование является целесообразным только в безотлагательных случаях. Например, нужна срочная операция, а денег нет – поможет потребительский кредит. Или негде жить – необходима ипотека, ведь откладывать на квартиру можно десятилетиями, а жить необходимо здесь и сейчас.

Автокредитование уже хуже вписывается в эту логику. Покупка автомобиля в кредит по большому счету целесообразна только в случае, когда автомобиль является источником получения дохода, то есть основным рабочим средством, либо если на покупку не хватает совсем небольшой суммы. Рекомендуется избегать покупки в кредит бытовой техники и туристических путевок.

В целом же, возможности и риски для каждой ситуации индивидуальны. Самое главное, что нужно сделать перед тем, как принимать решения о покупках в кредит – это трезво оценить вашу текущую финансовую ситуацию, ответив на следующие вопросы:

- Насколько стабильны ваши доходы?

- Насколько стабильна ситуация на вашей работе, в вашей компании? Не грозит ли вам потеря работы?

- Как обстоят дела с защитой вашей жизни и здоровья? Есть ли у вас соответствующие страховки?

- Есть ли у вас другие непогашенные кредиты?

Если у вас возникают сомнения при ответе хотя бы на один из этих вопросов, остановитесь, не берите кредит, пока не устраните все причины этих сомнений.

Помните, что максимальный размер ежемесячного взноса по кредиту в текущей ситуации не должен превышать 35% вашего ежемесячного дохода. Ограничьте использование кредиток. Доказано, что при покупке товаров с помощью кредитной карты человек может тратить в среднем на 30% больше, чем при покупке тех же самых товаров за собственные деньги.