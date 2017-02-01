​Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков посетил заседание окружной Думы

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков посетил заседание Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Одним из ключевых вопросов в повестке дня стал отчет губернатора Натальи Комаровой о результатах деятельности Правительства за 2016 год. В отчете были отражены достижения в области экономики, инфраструктуры, социальных возможностях и гарантиях для жителей Югры.

Губернатор отметила стабильность бюджета региона. Были улучшены показатели бюджета по сравнению с планом: сокращен дефицит, выросли доходы, увеличены вложения в социальные программы, размер государственного долга составил порядка полпроцента от валового регионального продукта. Регион становится все более привлекательным для инвесторов. Инвестиции на душу населения в Югре в 2016 году в пять раз выше, чем в среднем по России.

Говоря об инфраструктуре, Наталья Владимировна отметила, что значение имеют дороги, мосты и линии связи, а также инфраструктура управления регионом, налаживания качественной обратной связи между властью, людьми, бизнесом.

Подводя итог, губернатор сказала: «2016 год пройден с высокой самоотдачей, задан хороший импульс», — а главным приоритетом на ближайшие 10 лет назвала создание качества среды в интересах каждого живущего в Югре человека.

«Югра даёт ощутимые налоговые отчисления в федеральный бюджет и бюджет Тюменской области. Очень важно чтобы те деньги, которые остаются в бюджете округа, эффективно использовались и были направленны на улучшение жизни югорчан», — отметил Михаил Селюков.

Ирина Калугина