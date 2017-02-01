​В новый состав ансамбля имени А.В. Александрова вошли югорчане

В новый состав Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова вошли воспитанники Центра искусств для одаренных детей Севера Анастасия Отрошко и Максим Колесник. Они стали одной из четырех пар, которые были приняты в ансамбль

«О том, что Максим и Анастасия подали заявку на участие в конкурсе, рассказал заместитель директора по учебно-воспитательной работе Центра искусств для одаренных детей Севера Алексей Тарасов. В итоге, жюри и организаторы конкурса высоко оценили талант югорчан и предложили им войти в состав одного из лучших коллективов страны», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Ранее губернатор округа Наталья Комарова поручала своему заместителю Всеволоду Кольцову проработать вопрос по организации отбора талантливых югорчан, готовых работать в Ансамбле песни и пляски Российской армии им. Александрова, прежде всего среди воспитанников Центра искусств для одаренных детей Севера.

Ансамбль имени Александрова объявил набор на «замещение вакантных должностей солистов, артистов хора и балета Академического ансамбля песни и пляски» в первой половине января.

Напомним, участники ансамбля имени Александрова погибли при крушении Ту-154 в Черном море. Они летели в Сирию, чтобы концертом поздравить российских военнослужащих с Новым годом. Среди погибших артистов была и бывшая жительница Югры Дарья Трофимова. Девушка с 2003 по 2009 год девушка училась в Центре искусств для одаренных детей Севера Ханты-Мансийска.