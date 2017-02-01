​В Пыть-Яхе бухгалтера управляющей компании обвиняют в том, что она была посредником в передаче взяток чиновнику

Следователи Пыть-Яха завершили расследование уголовного дела в отношении бухгалтера одной из городских управляющих компаний, которой инкриминируется пять эпизодов преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В ходе следствия было установлено, что она в разные периоды 2015 и 2016 года по поручению учредителя управляющей компании передавала взятки в размере от 40 до 180 тысяч рублей начальнику службы сбыта МУП «Управление городского хозяйства» Пыть-Яха за значительное занижение сумм, подлежащих уплате за поставленные коммунальные ресурсы.

«Это дело было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного в отношении начальницы службы сбыта МУП «Управление городского хозяйства» Пыть-Яха, обвиняемой в получении взяток и совершении должностных преступлений, которое в ноябре 2016 года направлено в суд, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре. - Напомним, бывшая начальница службы сбыта МУП «УГХ» Пыть-Яха полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном и активно сотрудничала со следствием, благодаря чему удалось выявить другие коррупционные преступления».

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база и после утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении учредителя управляющей компании возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).