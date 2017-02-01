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​Госавтоинспекторы Югры проверят автобусы, перевозящие пассажиров в междугороднем, пригородном и международном сообщении

В Югре со 2 по 7 февраля пройдет Неделя безопасности дорожного движения. В рамках профилактического мероприятия запланировано проведение ряда акций: 2 февраля - «Пешеход», 3 февраля - «Безопасность детей — пассажиров», 4 и 5 февраля - «Допинг — контроль», 6 февраля - «Юридический транспорт», 7 февраля - «Пассажирский транспорт».

В пресс-службе окружной ГИБДД уточнили, что в этот период наряды ДПС будут приближены к пешеходным переходам вблизи общеобразовательных и дошкольных организаций и нацелены на выявление водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам, а также перевозящих в салонах автомобилей юных пассажиров без детских удерживающих устройств.

Кроме того, автоинспекторы проверят все автобусы, осуществляющие перевозку пассажиров в междугороднем, пригородном и международном сообщении, на предмет законности осуществления таких перевозок, транспортных средств.

«При проведении проверок особое внимание уделят техническому состоянию транспортных средств, своевременному прохождению технического осмотра, предрейсового медицинского осмотра, соблюдению водителями установленного режима труда и отдыха, соблюдению установленных законодательством Российской Федерации требований в области осуществления регулярных пассажирских перевозок и перевозок пассажиров по заказу, а также соблюдению водителями требований по перевозке грузов, в том числе их крепления», - рассказали в ведомстве.

В автопредприятиях, учреждениях здравоохранения, автошколах, высших учебных учреждениях пройдут профилактические беседы по вопросам учёта особенностей движения в местах расположения пешеходных переходов, необходимости повышенного внимания к находящимся на дорогах детям и обязательного применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салонах автомобилей.


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Сегодня в 09:42, просмотров: 157, комментариев: 0


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