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​СМИ: Решение о повышении пенсионного возраста принято

Чиновники пока не определились, на сколько повысить возраст и кому

Фото: times.mk.ua
Фото: times.mk.ua

Правительство России приняло решение повысить пенсионный возраст граждан, однако еще не решено, когда объявить об этом, пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству. Также сейчас чиновники обсуждают, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан.

Источник издания говорит о том, что объявить о решении могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство. Представитель экспертного сообщества, хорошо знакомый с обсуждением вопроса, добавляет, что, скорее всего, заявление будет синхронизировано с обнародованием основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина.

Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет, отмечают собеседники «Известий». Но есть несколько основных вариантов, которые сейчас обсуждаются в правительстве. Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным — с шагом на шесть месяцев в год. Еще один вариант — выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет.

Также, возможно, за основу будет принят опыт госслужащих. С 1 января 2017 года вступил в силу закон, в соответствии с которым изменяются правила выхода на пенсию для федеральных государственных гражданских служащих. Требуемый возраст для назначения им страховой пенсии будет увеличен к 2026 году до 65 лет для мужчин и к 2032 году до 63 лет для женщин. При этом повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно — на шесть месяцев в год.


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Сегодня в 09:17, просмотров: 312, комментариев: 2


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Комментарии:
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Сегодня в 09:59
Стоило бы заставить матерей этих чиновников сейчас попахать на самых разных работах до 63-х, при этом без поблажек, пусть конкурируют с молодыми. А уж потом инициативы инициировать
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Сегодня в 10:42
а то устраивают, понимаешь, как в Китае, только без дорог нормальных

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