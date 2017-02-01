​«Ниссан» выехал на встречку: в полиции назвали причину массового ДТП на подъезде к Сургуту // ФОТО

Госавтоинспекторы установили причины массового ДТП в Нефтеюганском районе, которое произошло во вторник, 31 января, в 13.00 на 23 километре автодороги «подъезд к г. Сургут». 37-летняя водитель автомобиля «Ниссан Мурано» выехала на встречку, где сначала врезалась в КамАЗ, а затем — в «Опель». В результате дорожно-транспортного происшествия в медучреждение были доставлены водитель «Ниссана» и 39-летний пассажир «Опеля».

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних.