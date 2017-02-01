​Андрей Аршавин снова стал отцом

У футболиста Андрея Аршавина родился сын, сообщает InterMedia: 31 января он стал отцом в четвертый раз, мальчика родила его жена Алиса. Кстати, для нее ребенок стал третьим — и первым совместным с Аршавиным.

«У Андрея сегодня родился сын, — сообщил его коллега по казахстанскому клубу «Кайрат» (Аршавин сейчас играет в нем). — Мы с командой уже поздравили его». Сами родители информацию не подтверждают: игрок находится в Турции на сборах, они продлятся до 9 февраля.