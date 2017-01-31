​Югра получит 55 млн на развитие санавиации

Правительством Российской Федерации распределило субсидии межу 34 регионами страны на повышение доступности медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах страны. Югра получит 55,1 млн рублей. В окружном департаменте общественных и внешних связей уточнили, что денежные средства пойдут на софинансирование закупки авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

«Сегодня автономный округ стал примером, образцом того, к чему нужно стремиться другим субъектам Российской Федерации в развитии данного направления деятельности. В Югре действует более 100 вертолетных площадок, где может приземлиться борт санитарной авиации. В Нижневартовске, Сургуте, Березово, Ханты-Мансийске круглосуточно дежурит авиационная техника, которая обеспечивает эвакуацию более 2 тысяч пациентов в год. Бригады врачей и авиационная техника работают круглосуточно. Сегодня медицинская помощь доступна жителям даже самых отдаленных населенных пунктов округа. Такой организованной медицинской эвакуации с использованием авиационного транспорта не имеет пока ни один регион Российской Федерации», - отметил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.