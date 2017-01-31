​Автовладельцам напомнили о возможность получения полиса ОСАГО в электронном виде

Госавтоинспеция Нижневартовска напомнила автовладельцам о возможностизаключить договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, проще говоря полиса ОСАГО, в электронном виде.

Для этого необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы или интернет-банка.

При заполнении заявления могут потребоваться следующие данные:

- сведения о паспорте или ином удостоверяющем личность документе (если страхователем является физическое лицо);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если страхователем является юридическое лицо);

- документ о регистрации транспортного средства,

- водительское удостоверении лица, допущенного к управлению транспортным средством,

- информация диагностической карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

«Такие сведения могут быть предоставлены путем направления страховщику соответствующих электронных документов или электронных копий», - подчеркнули в ГИБДД г. Нижневартовска.

Если заключить договор страхования в течении 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении электронного договора ОСАГО не удалось, то о данном факте можно проинформировать для принятия соответствующего решения: территориальное учреждение Банка России, Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России, Российский союз автостраховщиков.