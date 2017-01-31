​Мобильный супермаркет начал работу в Югре

В канун надвигающихся февральских морозов «МегаФон» открыл новые салоны связи в местах, где абоненты больше всего нуждаются в тепле – на остановочном комплексе и центральной площади города. Теперь более 5 000 человек ежемесячно могут получить консультацию по вопросам мобильной связи и согреться – именно столько посетителей принимает каждый салон оператора.

Всего в городах Ханты-Мансийского автономного округа работает порядка 75 офисов продаж «МегаФона». Ежемесячно их посещают около 330 000 югорчан. Все салоны расположены в крупных городах, в местах с хорошей проходимостью, а значит удобны для посещения жителям и гостям округа. В частности, накануне нового года, зелено-фиолетовый объект появился в одном из спальных районов столицы округа – Ханты-Мансийске. По адресу: ул. Заводская, д. 11.

«Для нас важно, чтобы жители спальных микрорайонов имели полноценный доступ к нашим услугам связи. Ранее все салоны «МегаФона» были расположены, в основном, в центре Ханты-Мансийска. Впервые мы открыли такой «мобильный супермаркет» на остановочном комплексе жилого района. И не прогадали, люди активно его посещают: проверяют баланс, подключают SIM-карты или приобретают устройства с поддержкой высокоскоростного интернета 4G», – поделился руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

За первый месяц работы новый салон уже показал отличный результат. По итогам SMS-опроса абонентов, посетивших офис продаж, 100% респондентов полностью довольны качеством обслуживания.