​Минфин ожидает среднегодовой курс рубля на уровне 69,42 рубля за доллар

Курс российской национальной валюты в 2017 году должен опуститься до 69,42 рубля за доллар — таковы планы Министерства финансов, которое рассчитало примерный курс рубля при реализации временного бюджетного правила.

Сейчас курс является завышенным, полагают в министерстве, и нуждается в десятипроцентной девальвации. Как сообщает «Коммерсантъ», в Минфине считают, что среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 рубля за доллар при цене нефти в 40 долларов за баррель. Тогда бюджет уменьшит дефицит до 3,1 процента ВВП, а обращение к резервным фондам составит 1,8 триллиона рублей. Для сравнения: при нынешней цене на нефть (55 долларов) дефицит бюджета без применения бюджетного правила составит полтора процента ВВП, а траты резервных фондов — 464 миллиарда рублей. «При применении декларированного режима постоянной покупки резервов на счета казначейства дефицит составит 0,7 процента ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд рублей, курс рубля должен ослабнуть примерно на 10% и составить 64,9 рубля за доллар», — пишет «Коммерсантъ».

В министерстве отметили, что без применений бюджетного правила и девальвации рубля сбалансировать федеральный бюджет получится лишь при цене нефти в 76 долларов и выше, что вряд ли выполнимо. При проведении управляемой девальвации это станет возможным при 61 долларе за баррель.