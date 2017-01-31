​ВЦИОМ: Половина россиян выступили за отмену запрета на ношение хиджаба в школах

47 процентов россиян считают, что во внешних проявлениях религиозной принадлежности в учебных учреждениях нет ничего предосудительного. Столько же придерживаются обратного мнения. Таковы данные опроса ВЦИОМ, проведенного 28-29 января.

Социологи отмечают, что россияне стали толерантнее. С 2012 года количество тех, кто не имеет ничего против, например, ношения хиджаба в школе, выросло на 12 процентов. Заметно выше эта доля людей, придерживающихся такой точки зрения, среди молодежи (73%) и последователей ислама (68%).

Каждый второй опрошенный (50%) поддерживают отмену запрета на ношение данных головных уборов, с той целью, чтобы дети из мусульманских семей могли спокойно учиться. Категорически против предложения выступают 37 процентов наших сограждан – они считают невозможным отменить запрет на хиджабы, несмотря ни на что.

Исследование было проведено методом опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.