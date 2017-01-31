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​В Сургуте предлагают воспользоваться «Отцовским капиталом»

Материнский капитал в 2017 году индексироваться не будет, но 453 023 рубля по-прежнему используют на улучшение жилищных условий – приобретение недвижимости или получение ипотечного кредита.

В то же время девелоперская компания «Северные Строительные Технологии» предлагает воспользоваться «Отцовским капиталом». Он предусматривает дисконт - 5% на покупку одно-, двух- или трехкомнатной квартиры в доме «Оранж-Хаус», расположенном в 30 микрорайоне Сургута.

Как отмечают в компании, в 2016 году улучшить жилищные условия благодаря специальному предложению смогли 20 семей.

Почему выбирают «Оранж-Хаус»? 10 фактов об объекте:

1. «Оранж-Хаус» расположен на улице Иосифа Каролинского, дом 10, в микрорайоне «Взлётный»

2. Новый район отличается развитой инфраструктурой. Недалеко: школы, детские сады, магазины. Проехать в любую точку Сургута можно по трем дорогам: двум объездным и центральной улице Мира.

3. Во дворе установлено наружное видеонаблюдение - 7 IP камер по периметру.

4. Кроме того двор огорожен, а доступ ограничен замком. Проходить во двор могут только жители и их гости.

5. В доме есть подземный паркинг. Он защитит автомобиль от непогоды и хулиганов

6. Благоустройство детально проработано на 7 уровнях: зонирование, освещение, озеленение, безопасность, спорт, игры детей разных возрастов, рекреация. Каждое решение отвечает двум параметрам: практичность и эстетика.

7. Во дворе находятся 2 спортивные зоны: футбольно-баскетбольное поле и комплекс уличных тренажеров на работу с различными группами мышц.

8. Игровые комплексы российских производителей - экологичные и безопасные.

9. Ландшафтный дизайн, деревянные элементы в благоустройстве и яркие птицы подчеркивают связь двора с природой. Неподалеку расположен парк Сайма.

10. Квартиры в «Оранж-Хаус» представлены в классическом варианте с отдельной кухней. Но свободные планировки позволяют сделать квартиру студийного формата, где кухня и гостиная совмещены.

Такой вариант представлен в шоу-руме. Дом уже введен в эксплуатацию, поэтому стоит записаться на показ и прогуляться по объекту.

Подробности об «Отцовском капитале» узнавайте в офисе продаж застройщика по адресу: г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, 14/1, Деловой центр «Взлётный».

На показ записывайтесь по телефону: 8 (3462) 45-31-95

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Сегодня в 15:17, просмотров: 131, комментариев: 0


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