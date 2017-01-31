​Библиотека Сбербанка появилась в СурГУ

В День студента, Корпоративный университет Сбербанка передал книги Серии «Библиотека Сбербанка» 150 вузам в 83 городах России. Уникальную коллекцию книг получил Сургутский государственный университет.

Управляющий Сургутским отделением Сбербанка Сергей Кузнецов поздравил студентов с праздником и подарил крупнейшему югорскому вузу коллекцию новейшей бизнес-литературы:

«Сегодня ценятся специалисты, которые владеют не только отличными профессиональными знаниями, но и в равной степени обладают развитым системным мышлением и эмоциональным интеллектом. Книги «Библиотеки Сбербанка» – это надежный инструмент развития всех этих навыков. Они открывают опыт успешных лидеров, учат выстраивать взаимоотношения с близкими и коллегами, настраивают на личностный рост».

«Библиотека Сбербанка» включает в себя 70 книг ведущих авторов мира. Книги представлены в печатном виде и в электронных форматах (pdf, epub, аудио), доступны для чтения с любых платформ и устройств (iOS, Android, Windows) как онлайн, так и офлайн.

Ректорат СурГУ пригласил управляющего Сургутским отделением Сбербанка войти в попечительский совет вуза. Ректор Сургутского государственного университета Сергей Косенок поблагодарил банк за библиотеку, отметил важность воспитания базовых ценностей у молодежи, а также создания кампуса в Сургуте, который даст новый виток развития городу и региону в целом.