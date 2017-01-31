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​Сбербанк и администрация Нефтеюганска заключили соглашение о сотрудничестве

26 января 2017 года Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с администрацией Нефтеюганска. Документ подписали управляющий Сургутским отделением Сбербанка Сергей Кузнецов и глава города Сергей Дегтярев.

Главная цель партнерства – реализация программ, направленных на повышение качества оказания государственных услуг, предоставление финансовой и экспертной поддержки при реализации инвестиционных проектов, внедрение бережливого производства.

«Подписание соглашения позволит нам укрепить сотрудничество с администрацией Нефтеюганска. Наши ключевые задачи – поддержка малого и среднего бизнеса, развитие городской инфраструктуры, а также внедрение инновационных технологий в рамках глобального проекта Сбербанка «Безналичный мир», – прокомментировал Сергей Кузнецов.

«Развитие муниципалитета невозможно без привлечения дополнительных инвестиций. Сбербанк является одним из лидеров среди всех финансовых институтов страны. Убежден, что подписание соглашения о сотрудничестве позволит нам успешно реализовать совместные проекты», – отметил глава города Сергей Дегтярев.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 105, комментариев: 0


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