​Сбербанк и администрация Нефтеюганска заключили соглашение о сотрудничестве

26 января 2017 года Сбербанк заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с администрацией Нефтеюганска. Документ подписали управляющий Сургутским отделением Сбербанка Сергей Кузнецов и глава города Сергей Дегтярев.

Главная цель партнерства – реализация программ, направленных на повышение качества оказания государственных услуг, предоставление финансовой и экспертной поддержки при реализации инвестиционных проектов, внедрение бережливого производства.

«Подписание соглашения позволит нам укрепить сотрудничество с администрацией Нефтеюганска. Наши ключевые задачи – поддержка малого и среднего бизнеса, развитие городской инфраструктуры, а также внедрение инновационных технологий в рамках глобального проекта Сбербанка «Безналичный мир», – прокомментировал Сергей Кузнецов.

«Развитие муниципалитета невозможно без привлечения дополнительных инвестиций. Сбербанк является одним из лидеров среди всех финансовых институтов страны. Убежден, что подписание соглашения о сотрудничестве позволит нам успешно реализовать совместные проекты», – отметил глава города Сергей Дегтярев.