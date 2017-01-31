​«ЮТэйр» увеличила в 2016 году перевозку пассажиров на 20 процентов

В 2016 году услугами авиакомпании «ЮТэйр» воспользовались 6 654 417 пассажиров, что на 20 процентов больше, чем в 2015-м. Внутренними рейсами воспользовались 5 602 435 пассажиров. Итоги работы за 12 месяцев озвучила пресс-служба авиакомпании.

В «ЮТэйр» отмечают, что улучшить статистику позволило повышение коэффициента занятости кресел, который составил 71,9 процента, а также развития маршрутной сети и увеличения количества рейсов.

На протяжении года авиакомпания выполняла полеты по 165 направлениям, 65 из которых ‒ уникальные, значительно расширив свое присутствие в Сибири и на Юге страны. Новые связки рейсов соединили между собой крупные сибирские города по направлениям Сургут – Томск – Красноярск – Иркутск и Тюмень – Новосибирск – Красноярск. Также среди новинок расписания – прямые перелеты из Нового Уренгоя в Москву и Тюмень. Кроме того, авиакомпания запустила один из самых своих коротких по протяженности маршрутов Краснодар – Сочи, а также соединила эти города прямым авиасообщением с Ереваном. Кроме того, возобновились полеты из Москвы в Минск и Баку.

«Достичь существенного прироста пассажиропотока по итогам 2016 года нам удалось не только за счет повышения эффективности эксплуатации воздушного флота и расширения географии полетов, но и благодаря значительной диверсификации продуктового предложения. Кроме того, значительно улучшенные сайт и мобильное приложение позволили нам результативней конкурировать в области онлайн-продаж. В наступившем году мы продолжим курс на улучшение качества и развитие сервисов, а основными приоритетами в нашей работе, как и прежде, остаются обеспечение исключительного уровня безопасности полетов и комфорт пассажиров», – прокомментировал президент «ЮТэйр» - Пассажирские авиалинии» Алексей Будник.

Ранее сообщалось, что в 2017 году авиакомпания «ЮТэйр» намерена перевезти 6 987 838 миллионов человек.