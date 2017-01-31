​Депутат Госдумы предлагает освободить многодетные семьи от налога на имущество

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) внесла на рассмотрение палаты законопроект, который освобождает многодетных родителей от уплаты налога на имущество физических лиц, сообщает ТАСС. Автор предлагает дополнить статью 407 Налогового кодекса РФ соответствующим положением.

В тексте документа отмечается, что на федеральном уровне «отсутствует централизованное законодательство о социальной поддержке многодетных семей». По мнению Плетневой, законопроект будет способствовать улучшению общей демографической ситуации в России, повышению статуса семей, имеющих трех и более детей.

Поясняется также, что в результате принятия законопроекта от уплаты налога будут освобождены больше миллиона многодетных семей. На реализацию таких мер, по подсчетам авторов законопроекта, может потребовать от 3,2 млрд до 6,4 млрд рублей.