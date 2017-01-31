​Расходы на ОДН теперь включены в плату за содержание жилья

С 1 января 2017 года из состава платы за коммунальную услугу по электроснабжению исключена оплата общедомовых нужд (ОДН). Теперь эти расходы относятся к жилищным услугам и включены в плату за содержание и ремонт жилья.

Нововведения утверждены Федеральным законом № 176-ФЗ от 29.06.2015 г. «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 г. №1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме».

Теперь плату за общедомовые нужды (в новой редакции - «коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме») потребители АО «ТЭК» будут перечислять непосредственно управляющей компании или ТСЖ, а не ресурсоснабжающей организации. Таким образом, в платежных квитанциях АО «ТЭК» за январь большинство абонентов строку «ОДН» уже не увидит. Сумма на общедомовые нужды будет рассчитываться управляющими компаниями в пределах нормативов на ОДН, установленных в соответствующих субъектах РФ, и будет включена в состав платы за содержание и ремонт жилья.

Лишь для многоквартирных домов с непосредственным управлением и для МКД, где способ управления не выбран, ОДН по-прежнему будет рассчитывать АО «Тюменская энергосбытовая компания».

Главная цель нововведения – навести порядок в оплате общедомовых коммунальных услуг и мотивировать управляющие компании к энергосбережению и борьбе с воровством ресурсов.