​По требованию прокурора Лангепаса заблокирован сайт «зацеперов»

По требованию прокурора Лангепаса заблакирован сайт, пропагандирующий деятельность несовершеннолетних «зацеперов». Подростки в группе во «ВКонтакте» могли получить инструкции по катанию на зацепе, например, в метро снаружи пассажирских вагонов.

«В том числе, подробно излагались правила «зацепа», указывались способы избежания обнаружения «зацеперов» на подъездах к железнодорожным станциям. Кроме того, участникам группы, среди которых были и несовершеннолетние, предлагалось присылать фото и видео с «зацепа», а в последующем их видеоролики и фотографии размещались на странице сайта указанной группы», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Суд признал эту информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.