​В Нягани грабители избили продавца из-за двух бутылок водки и продуктов

В Нягани двое злоумышленников ограбили продуктовый магазин в микрорайоне «Поселок Лесников» и избили продавца. О преступлении в дежурную часть сообщила пострадавшая женщина. Она рассказала, что двое молодых людей зашли в магазин и попросили сложить в пакет две бутылки водки, две бутылки пива и продукты питания. Платить за все это они не собирались. Когда женщина отвернулась, один из злоумышленников избил ее. После этого преступники скрылись.

«Подозреваемые были установлены. Ими оказались местные жители 1997 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (Грабеж). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Подозреваемые задержаны», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.