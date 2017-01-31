За год в прокуратуру Югры поступило 35 тысяч обращений от граждан

В 2016 году в прокуратуру Югры поступило 35 тысяч обращений от граждан. Каждое пятое из них признано обоснованным и удовлетворено. На личный прием к прокурорам пришли больше десяти тысяч человек.

Чаще всего жители округа поднимают вопросы несвоевременной оплаты труда, нарушении жилищных прав, указывают на неисполнение законодательства об исполнительном производстве, обращаются по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних.

«По результатам рассмотрения обращений граждан прокурорами выявлено почти 4 тысяч нарушений закона, принесено более 140 протестов на незаконные правовые акты, внесено свыше 1600 представлений об устранении нарушений закона, направлено в суды 1661 исковое заявление, должностным лицам объявлено более полусотни предостережений о недопустимости нарушений законов, возбуждено свыше 400 дел об административных правонарушениях», - рассказали о результатах работы за 12 месяцев в пресс-службе окружного надзорного ведомства.