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Вероятность снижения ставки Центробанка растет

Но это произойдет не ранее марта, считают финансовые эксперты

Хотя инфляция в декабре оказалась минимальной за последние 25 лет (г/г), мы по-прежнему считаем, что ЦБ воздержится от снижения ставки до марта в целях консолидации тренда на замедление роста цен.

Росстат подтвердил предварительные оценки инфляции в декабре 2016 г. на уровне 0.4% м/м и 5.4% г/г. Результат оказался существенно ниже наших и консенсус-прогнозов (0.6% м/м). Главным фактором, способствовавшим более существенному, чем ожидалось, замедлению инфляции стал разворот динамики курса рубля: с 1 ноября по 31 декабря российская валюта укрепилась более чем на 4% от номинальной стоимости к доллару и почти на 8% к евро. Результатом стало резкое снижение темпов роста цен на импортируемые потребительские товары, особенно на овощи и фрукты – всего +0.9% м/м в декабре против 2.8% в декабре 2013 г., 12.9% в декабре 2014 г. и 6.6% в декабре 2015 г. В прошлом месяце цены на непродовольственные потребительские товары повысились на 0.3% м/м, такая же динамика наблюдалась в стоимости услуг населению. В целом в 2016 г. средние темпы роста потребительских цен составили 7.1% г/г, что заметно ниже значения 2015 г. – 15.6% г/г.

Резкое замедление инфляции повышает вероятность снижения ставки ЦБ, однако мы считаем, что регулятор предпочтет дождаться дополнительных доказательств устойчивости инфляционного тренда, прежде чем принимать решение о смягчении денежно-кредитной политики.

Сюда относятся такие факторы как динамика нефтяных цен, курс рубля, бюджетная и тарифная политика властей, геополитика и внутренний спрос. Таким образом, мы не будем удивлены, если ЦБ воздержится от снижения ставки на следующем заседании 3 февраля. Однако при условии, что инфляция останется в диапазоне 5-5.5% г/г, регулятор может снизить ставку на 50 б.п. до 9.5% на заседании 24 марта. Наш прогноз темпов роста потребительских цен на конец 2017 г. – 5.1%, ставки ЦБ – 8.5%.

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Сегодня в 10:46, просмотров: 111, комментариев: 0


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