​Суды общей юрисдикции и арбитраж начали принимать иски и другие документы в электронной форме

С 1 января 2017 года обеспечена возможность в электронной форме подать исковые заявления, ходатайства, жалобы, представления и другие документы в суды общей юрисдикции и арбитражные суды.

Новая возможность предоставлена Федеральным законом от 23 июня 2016 №220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти». Электронный документ создается посредством заполнения специальной формы на официальном сайте конкретного суда и подписывается электронной подписью гражданина.

Прилагаемые документы также должны подаваться в электронной форме. Полученные от участника процесса документы в электронной форме будут рассматриваться судом как обычные иски, жалобы, доказательства его позиции по делу и т. д.

По общему правилу, судебные решения также смогут быть выражены в электронной форме, причем для арбитражных судов такая форма обязательна при наличии соответствующей технической возможности.

Решения должны подписываться усиленной квалифицированной подписью судьи, а коллегиальные акты - усиленными электронными подписями всех судей.

Исключения касаются тех судебных решений, которые затрагивают безопасность государства, права и законные интересы несовершеннолетних, охраняемую законом тайну и ряд других (в зависимости от вида судопроизводства) - они будут изготавливаться в форме бумажного документа.

Копия электронного судебного решения высылается лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте конкретного суда в разделе, доступ к которому предоставляется им как участникам процесса.

В случае если у суда нет технической возможности или заявлено ходатайство лица, участвующего в деле копия решения суда высылается на бумажном носителе.

Еще одно важное новшество для органов и организаций, участвующих в рассмотрении дел в судах общей юрисдикции заключается в том, что они должны будут отслеживать ход дела и даты заседаний самостоятельно, на сайте суда. Эта норма будет действовать, только если суд располагает доказательствами того, что такие участники извещены о дате первого заседания.

Однако, при отсутствии необходимой технической возможности они могут попросить все же направлять им извещения по обычной почте. Для граждан ничего не изменится, повестки по-прежнему будут приходить им в печатном виде.

Прокуратура г. Нижневартовска