​СМИ: Авиасообщение с Египтом возобновится к 23 февраля

Авиасообщение между Россией и Египтом возобновится к 23 февраля, если все требования безопасности египетской стороной будут выполнены. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на российский дипломатический источник. По словам собеседника издания, в Каире уже всё готово к приему российских граждан. В Шарм-эль-Шейхе и Хургаде 8–9 февраля пройдут контрольные проверки Росавиации. После этого можно будет говорить о полномасштабном восстановлении регулярных и чартерных рейсов.

«На данный момент нет ничего, что могло бы препятствовать возобновлению авиасообщения между странами. Ожидается, что Министерство транспорта РФ выступит с официальным заявлением сразу после проверки. Стоит отметить, что египетская сторона провела всю необходимую работу. Более того, в трех крупнейших аэропортах страны, а именно в Каире, Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, уже готовы к приему граждан РФ — для них выделены отдельные терминалы», - сказал источник «Известий» во внешнеполитических кругах.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович заявил журналистам, что решение о восстановлении авиасообщения между Россией и Египтом уже близко, но не стал называть дату.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения А321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Самолет выполнял рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все погибли. Впоследствии ФСБ признала случившееся терактом, расследование до сих пор продолжается.