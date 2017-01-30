​Рынок автомобилей с пробегом в ХМАО за год вырос на 12 процентов

В 2016 году рынок автомобилей с пробегом в ХМАО вырос на 12 процентов. За 12 месяцев было перепродано 66,7 тысяч машин. С такими показателями региональный рынок занял 25 место в топ-40 крупнейших рынков страны. Статистику озвучил «Автостат».

Согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством, за 2016 год объём вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 5 млн 193,2 тыс. единиц, показав тем самым рост на шесть процентов к результату прошлого года. Лидирующие позиции здесь традиционно заняли Москва и Московская область, третья строчка рейтинга принадлежит Краснодарскому краю.