​Из аэропорта «Рощино» планируют открыть регулярные рейсы в Стамбул, Анталию и Салоники

В 2017 году аэропорт Рощино планирует запуск новых международных и межрегиональных маршрутов. Так, из Тюмени можно будет улететь в Стамбул и Анталию, в Салоники. Планируется также увеличение рейсов на московском направлении, открытие рейсов S7 Airlines в Новосибирск и авиакомпаний ЮТэйр, Ямал, Оренбуржье в другие города России.

В дальнейших планах - проработка организации полетов в Казахстан (Астана, Алматы), Китай (Урумчи, Пекин), Киргизия (Бишкек, Ош). Расширение карты полетов будет способствовать увеличению пассажиропотока аэропорта до 1 миллиона 700 тысяч человек.

Об этом шла речь на заседании, которое провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Глава региона поручил обеспечить устойчивую авиасвязь с Ямалом и Югрой. По итогам совещания направлено письмо руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько о готовности региона софинансировать за счет областного бюджета девять межрегиональных маршрутов, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, по итогам прошлого года пассажиропоток Рощино составил более полутора миллионов человек, что на 8,7 процента больше, чем в 2015-м. Маршрутная сеть аэропорта насчитывала 49 регулярных и чартерных направлений, из них 11 международных и 38 внутренних. Рейсы выполняла 71 авиакомпания, 20 из которых работали на регулярной основе. Прирост пассажиропотока произошел за счет увеличения рейсов на московском и южном направлениях, за счет открытия новых межрегиональных направлений и увеличение частоты полетов по программе софинансирования с правительством Российской Федерации.