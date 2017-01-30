​Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Югре за неделю выросло почти на 50 процентов

За неделю, с 23 по 29 января, к врачам с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 22223 человека, диагноз грипп установлен 292 больным, госпитализированы 403 человека. По сравнению с прошлой неделей количество заболевших выросло на 49,5 процента. Эпидпорог превышен на 76,6 процента, сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

Больше всего заболевших в Октябрьском районе, Белоярском и в Кондинском районе. На территории округа за прошедшую неделю закрыты 85 школ, 2 школы-интерната, 28 детских дошкольных организаций, 2 ПТУ. Частично закрыто 56 классов в 27 школах, 82 группы в 40 детских дошкольных организаций округа.

«В качестве мер личной профилактики заражения гриппом рекомендуется ограничить пребывание в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, пользоваться маской, избегать тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, регулярно тщательно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта, промывать полость носа, регулярно проветривать и делать влажную уборку в помещении, в котором находитесь», - напоминают специалисты.

Также санврачи рекомендуют налегать на продукты, содержащие витамин С, например, на клюкву, бруснику, лимон и др., а также ввести в рацион блюда с добавлением чеснока и лука. Препараты и средства, повышающие иммунитет, стоит использовать по рекомендации врача, также, как и противовирусные препараты.