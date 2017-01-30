​В честь 23 февраля россияне будут отдыхать четыре дня

В связи с празднованием Дня защитника Отечества в этом году у россиян будут четырехдневные выходные - с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля, включительно. Об этом напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, сообщает «Интерфакс».

«23 февраля, День защитника Отечества, в текущем году приходится на четверг. В целях рационального использования рабочего времени правительство ранее приняло решение о переносе выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Таким образом, получились удлиненные выходные с 23 по 26 февраля включительно. Всего четыре дня», - пояснил он.

22 февраля предпраздничный рабочий день сокращается на 1 час.

Празднование Международного женского дня 8 марта приходящийся на среду, и в связи с ним будет один выходной. Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник 7 марта, будет короче на один час.