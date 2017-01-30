​США пообещали снять санкции с России при условии совместной борьбы с ИГИЛ

Власти США допустили отмену антироссийских санкций при условии совместной борьбы с террористической организацией «Исламское государство», запрещенной в России, сообщает РИА Новости.

Несмотря на то, что в Белом доме высказались более-менее конкретно, Кремль на эти предложения пока не ответил: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что пока не может ответить на вопрос по этому заявлению: «Опять же, я еще раз повторяю, и наш президент весьма однозначно заявлял, что тема санкций — это не тема нашей повестки дня, и президент не намерен каким-то образом эту тему поднимать», — приводит его слова polit.ru.

Борьба с терроризмом — это «совсем другое измерение», подчеркнул при этом чиновник: «Скажем так, сотрудничество в этой сфере не должно быть обусловлено чем-то, это является жизненно важной необходимостью для всех государств мира».