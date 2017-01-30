​Совет Федерации РФ предложил Литве вернуть России Виленский край

В ответ на идею отобрать у России Калининградскую область литовский сейм получил от Совета Федерации предложение вернуть России Виленский край. Таким образом первый заместитель председателя международного комитета верхней палаты парламента Владимир Джабаров отреагировал на разговоры своих литовских коллег.

Напомним, что соседняя сторона заинтересовалась статусом Калининградской области, посчитав, что он должен обсуждаться после того, как РФ вернула себе Крым. «Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование, — объяснил депутат сейма Линас Бальсис. — Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор».

«Пусть вернут сначала то, что получили от советской власти, — ответил Джабаров. — Слабо вернуть России Вильнюсский край?»

Впрочем, нынешняя дискуссия — не что иное, как попытка обратить на себя внимание, считает сенатор.