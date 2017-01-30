​Социологи назвали главные страхи россиян: международные конфликты и рост цен

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представили рейтинг главных страхов россиян по итогам декабрьского опроса. Наибольшее напряжение в обществе связано с опасениями международных конфликтов, а также роста цен. Меньше опрошенных социологами стали беспокоить внутренние беспорядки и конфликты, возможные проблемы со здоровьем, проблемы с получением медицинской помощи. Страхи снижения доходов в связи с сокращением зарплаты, задержками выплат и тому подобного существенно ниже, чем по названным выше проблемам. Семейные конфликты и проблемы по-прежнему занимают последнюю строчку в рейтинге «страхов».

«Декабрь 2016 года стал одним из самых спокойных месяцев прошедшего года, что и отразили результаты соцопроса. Можно выделить два ключевых фактора этой ситуации. Во-первых, нетипичная для декабря стабильность на валютном рынке. Негативные ожидания не оправдались. Во-вторых, миролюбивые декларации руководства страны, сделанные в ноябре – декабре. Они услышаны и отрефлексированы. Общий итог – ослабление актуальности доминантных страхов», - прокомментировал данные опроса руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Индекс страхов показывает, насколько высокой кажется россиянам вероятность наступления той или иной проблемы.