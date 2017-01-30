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​Российская сборная стала лидером на Чемпионате Европы по биатлону

Рекордсменом стал югорчанин Алексей Волков

Сборная России по биатлону одержала победу на Чемпионате Европы, который завершился в польском городе Дужники-Здрой. Наши спортсмены показали лучшие результаты, сообщает пресс-служба департамента физкультуры и спорта ХМАО. В составе команды — три югорских спортсмена: Дарья Виролайнен, Алексей Волков и Светлана Слепцова.

Сборная завоевала в общей сложности шесть золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали.

Особо отмечается работа югорчан: «Светлана Слепцова, стартовав в четырех гонках, доказав несгибаемую волю к победе и веру в свои силы, завоевала четыре медали — золотую, две серебряные и бронзовую. Алексею Волкову не везло в индивидуальных гонках, но он ярко проявил себя в эстафете, во многом предопределив общий успех команды и став в результате рекордсменом по числу выигранных золотых медалей Чемпиона Европы — семикратный чемпион Европы — такого результата не добивался ни один биатлонист в мире», — отмечает пресс-служба департамента.

Итоги Чемпионата

Смешанная эстафета, 29 января

1. Россия — 1:12:26.0 0+6 (0+4 0+2)
Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков, Александр Логинов

2. Норвегия — +36.4 0+9 (0+4 0+5)
Каролине Эрдал, Марион Рённинг Хубер, Эрленд Бьонтегорд, Фредрик Ессбакк

3. Украина — +37.1 1+6 (0+3 1+3)
Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный, Руслан Ткаленко

Одиночная смешанная эстафета, 29 января

1. Россия — 37:10.2 (0+7)

2. Норвегия — отставание 6.3 (0+7)

3. Польша — +13.9 (0+5)

Медальный зачет

1. Россия — 6, 4, 3

2. Украина — 1, 1, 2

3. Болгария — 1, 1, 1


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Сегодня в 12:27, просмотров: 169, комментариев: 0


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