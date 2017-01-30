​В Нягани при ремонте опоры ЛЭП погиб электрик

В Нягани в пятницу, 27 января, выполняя демонтаж проводов с опоры линии электропередач, погиб электромонтер. «Произошла поломка опоры по основанию, в результате чего выполнявший демонтаж электромонтер упал на землю, получив несовместимые с жизнью травмы», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в отношении мастера организации, ответственного за выполнение работ по демонтажу. Ему будет предъявлено обвинение в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«По версии следствия, именно мастер должен был обеспечить безопасность выполнения демонтажных работ, вместе с тем, в нарушение должностных обязанностей и требований трудового законодательства, он не произвел достаточную оценку рисков перед началом работ и не обеспечил безопасные условия труда, что привело к трагическим последствиям», - пояснили следователи.

Мастеру грозит в качестве максимального наказания — лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, также проводится сбор и закрепление доказательственной базы.