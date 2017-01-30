​Будьте внимательны: в Югре ожидается ветер порывами до 17 метров в секунду

На понедельник, 30 января, в Югре объявлено штормовое предупреждение. Местами в округе ожидается снежная метель и южный ветер порывами до 17 метров в секунду, предупреждают специалисты Ханты-Мансийского метеоцентра. Температура воздуха днем составит минус 9-14 ºС, местами — до минус 20 ºС.

31 января и 1 февраля в округе также будет бушевать порывистый ветер, пройдет снег, температура ночью в некоторых районах опустится до минус 20 ºС. Днем во вторник температура воздуха составит минус 6-11 ºС, по востоку — минус 13-18 ºС, в среду — минус 9-14 ºС.

Напомним, что в такую погоду дорожная ситуация ухудшается: снижается видимость, на трассах образуется гололед. Водителям стоит быть особенно внимательными, избегать обгонов и соблюдать скоростной режим.