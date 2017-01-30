​Депутаты литовского сейма предложили отобрать у России Калининградскую область из-за возвращения Крыма

В сейме Литвы накануне обсуждали возможность отнять у России Калиниградскую область: с таким предложением выступил депутат, бывший пресс-секретарь президента государства Линас Бальси.

Как сообщает Baltnews.lt, он заявил, что Россия утратила право на область, вернув себе Крым. Статус анклава следует обсуждать на международном уровне, уверен парламентарий: «Аннексия Крыма показала, что послевоенному порядку в Европе приходит конец. Потому что Россия нарушила правило нерушимости границ».

«Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование, — объяснил он. — Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор».

Напомним, что на подобные предложения президент России Владимир Путин уже дал определенный ответ: «Если кому‑то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему, — отвечал он в сентябре на вопрос журналистов по данной теме, слова главы государства приводит lenta.ru. — Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее, и так далее. Там есть и Венгрия, есть и Румыния. Если кому‑то хочется вскрыть этот ящик Пандоры и начать с ним работать — пожалуйста, флаг в руки, начинайте».