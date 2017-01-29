​Российских школьников обяжут сдавать экзамен по устной речи

В 2018 году экзамен по устной речи в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) будут сдавать все девятиклассники страны. В этом году раздел «устная речь» вводится в нескольких пилотных регионах. Об этом в эфире телеканала НТВ рассказала глава Минобрнауки Ольга Васильева.

«Мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке», - цитирует Васильеву «Интерфакс».

Министр добавила, что ведомство наполнит образовательные стандарты содержанием к концу года. «Мы надеемся к концу 2017 года закончить наполнение содержанием наших образовательных стандартов. Дальше - разработка программ», - сказала Васильева. Она отметила, что речь идет о создании единого образовательного пространства в стране.