​Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями

Сбербанк и его турецкая «дочка» Denizbank запустят систему оплаты в рублях на территории Турции. Об этом сообщил председатель правления Denizbank Хакан Атеш, выступая на саммите World Tourism Forum в Москве, передает RNS.

По его словам, работы между Сбербанком и Denizbank по поводу внедрения системы оплаты в рублях в секторе туризма и сельского хозяйства уже ведутся. Российские туристы, которые будут посещать Турцию, будут иметь возможность проводить все необходимые операции в банкоматах, в банках, и российские рубли будут приниматься в качестве оплаты.

По словам главы Denizbank, в настоящее время некоторые турецкие операторы готовы предоставить свои услуги российским туристам, принимая оплату в российских рублях. «Мы уже начали продавать туры в России, цены на которые выражены в рублях. Это один из примеров сотрудничества, который будет распространен повсеместно», - пояснил Атеш.