​Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону

Вечером в субботу, 28 января, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Беседа прошла в деловом ключе, отмечается на сайте Кремля. Лидеры договорились поддерживать регулярные контакты, а также дать поручения проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность, пожелал успехов в предстоящей деятельности. «В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе», - говорится в официальном сообщении.

Президенты обсудили актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также были основные аспекты кризиса на Украине. «Условлено наладить партнёрское сотрудничество по всем этим и другим направлениям», - отметили в пресс-службе Кремля. Приоритетной признана задача по объединению усилий в борьбе с международным терроризмом. Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии.

Также была затронута тема восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран. Лидеры двух государств сошлись во мнении, что это могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений.

«Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и её гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам. Он напомнил, что наша страна на протяжении более чем двух столетий поддерживала Америку, была её союзником в двух мировых войнах и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнёра в борьбе с международным терроризмом», - заключили в пресс-службе Кремля.