​Пожилой мужчина из ХМАО почти десять лет незаконно получал пенсию в трех регионах России

Житель Радужного, выйдя на пенсию, начал путешествовать и оформил пенсию в трех регионах России. Почти десять лет он незаконно получал социальные выплаты. За это время он незаконно заработал 746 тысяч рублей. Выявить нарушение удалось в августе прошлого года во время ревизии в отделении Пенсионного фонда Полевского. Суд признал находчивого пенсионера мошенником и приговорил его к полутора годам условного срока, а также обязал вернуть в казну все нечестно полученные деньги, сообщает «Российская газета».

В прокуратуре Свердловской области рассказали, что первое пособие по старости мужчина оформил еще в 2006 году, когда ему было 57 лет. Тогда он жил в городе Радужном. Получив новый статус, мужчина начал путешествовать: вначале уехал в Нижневартовск, а на следующий год - на Урал. В июле 2007 года пенсионер обратился в управление Пенсионного фонда Полевского с заявлением о назначении пенсии. То, что ему уже начисляют деньги, пожилой человек скрыл, и в выплате ему не отказали. Но на этом пенсионер не остановился. Перебравшись в Краснодарский край, он оформил новое пособие. Проделать тот же фокус в четвертый раз мошенник не рискнул, хотя на юге не задержался, а отправился жить в Северобайкальск республики Бурятия. Чтобы лишний раз не светиться в ПФ, оформил перевод пенсии. Через несколько лет путешественник вернулся в Полевской, где его и вывели на чистую воду.

По версии следствия, мошенник, переехав в очередной город, заявлял о потере паспорта. Получал новый документ с регистрацией в другом регионе. И уже с этим паспортом шел в Пенсионный фонд. Поскольку пожилой человек был скромен и не настаивал на назначении большой пенсии, справок с места работы о зарплате и стаже у него не требовали, оформляли минимальную пенсию. Однако помноженная на три региона, она в итоге составляла приличную сумму.

Использовать такую схему он сумел из-за раздробленности информационной базы Пенсионного фонда, отмечают специалисты. До 2016 года каждый регион оперировал своими реестрами и с другими они не пересекались.