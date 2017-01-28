​В воскресенье погода в Югре ухудшится

Специалисты Ханты-Мансийского гидрометеоцентра предупреждают об ухудшении погоды в воскресенье, 29 января. По данным синоптиков, местами в округе ожидается ветер южных направлений порывами до 16 метров в секунду и снежная метель. Температура ночью составит минус 18-23 ºС, при прояснениях — до минус 30 ºС, днем — минус 9-14 ºС, местами — до минус 22 ºС.

До середины следующей недели в округе будет преобладать «спокойная и теплая» погода. Временами ожидаются небольшие снегопады. Однако местами ветер будет усиливаться до 16 метров в секунду, температурный режим также будет неоднородным.

Стоит отметить, что в такую погоду дорожная ситуация ухудшается. В конце недели окружная Госавтоинспекция выступила с рекомендациями водителям выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.