​По программе «Земской доктор» в Югру приехали 244 врача

По программе «Земской доктор» в Югру с 2012 по 2016 год приехали 244 специалиста: 200 в сельские медицинские организации, 44 врача востребованных специальностей в медицинские организации городов автономного округа, а также 28 работников фельдшерско-акушерских пунктов. «Программа реализуется успешно. Причём, самый заметный рывок в этом направлении совершён в минувшем году», - отмечают в департамент здравоохранения округа.

В прошлом году в рамках программы «Земский доктор» выплаты по 1 миллиону рублей получили 75 врачей сельских населенных пунктов и поселков городского типа и 24 врача востребованных специальностей, приехавшие на работу в медицинские организации городов автономного округа, 10 работников фельдшерско-акушерских пунктов.

«Это такой хороший показатель привлекательности. Два года назад, обозначая планы в 40 - 50 врачей, нам было сложно привлечь такое количество специалистов в сельскую местность. В этом году мы приняли не 60, а 75 и даже больше именно по этой программе. Хотя на самом деле, в окружном масштабе, количество принятых врачей измеряется сотнями», - отметил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.