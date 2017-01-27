​Программу маткапитала могут продлить после 2018 года

Программа материнского капитала может быть продлена после 2018 года. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин, передает ТАСС. По словам министра, ведомство прорабатывает вопрос о продлении программы материнского капитала после 2018 года, когда истекает срок ее действия.

В 2017 году сумма материнского семейного капитала составит 453 тысяч рублей. Для вступления в программу у россиян есть еще два года – для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Направить средства материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, оплату образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплату товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В 2016 году Пенсионным фондом России югорским семьям было выплачено почти 4,5 млрд рублей в качестве материнского капитала. Своим правом воспользовались более 11 тысяч семей.