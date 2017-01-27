​Топилин ожидает реальный рост пенсий в 2017 году на 2,1 процента

В пятницу, 27 января, на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что в реальный рост страховых пенсий по старости в 2017 году составит 2,1 процента по сравнению с 2016-м. Этому поспособствует единовременная выплата пенсионерам в 5 тысяч рублей, а также индексации в феврале и апреле 2017 года.

«По факту произойдет реальное увеличение пенсий, чего у нас с вами не было в прошлом году. В результате этой программы пенсии увеличатся на 2,1 процента», - цитирует Топилина ТАСС.