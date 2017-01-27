​На развитие спорт в Югре выделят 340 млн рублей

Правительство Югры распределило субсидии на развитие игровых и приоритетных видов спорта, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. Их размер составил 340 миллионов рублей. «Это плановая работа, плановая цифра для деятельности 17-ти юридических лиц по 11 видам спорта. Среди получателей средств – 7 игровых клубов и 10 спортивных федераций», - отметил глава департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин. По его словам, средства будут направлены участие югорских спортсменов в первенствах и чемпионатах Российской Федерации, поддержку команд, в том числе и детских, а также улучшение материально-технической базы по данным видам спорта.