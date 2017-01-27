​Прожиточный минимум в Югре подняли до 14 тысяч 556 рублей — на 46 рублей

Правительство Югры установило величину прожиточного минимума на четвертый квартал 2016 года, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. Она составила 14 тысяч 556 рублей на душу населения. В третьем квартале прошлого года прожиточный минимум равнялся 14 тысяч 510 рублям. Таким образом, его величина за четвертый квартал увеличилась на 0,3 процента, или 46 рублей.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения ХМАО составил октябре-декабре прошедшего года 15 тысяч 175 рублей (рост по сравнению с третьим кварталом - на 0,3%), для пенсионеров - 11 тысяч 497 рублей (рост на 0,3%), для детей - 13 тысяч 816 рублей (рост на 0,4%).