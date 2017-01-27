​Россияне назвали главные политические события 2016 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения представил ТОП_5 политических событий 2016 года глазами россиян. Мировым событием года для россиян стал выход Великобритании из Евросоюза. О нем слышали 71 процент опрошенных. На втором месте — выборы президента США. Избирательная кампания в США, по данным ноябрьского опроса, привлекла внимание двух третей россиян (69%). Война Сирии — на третьем месте. За развитием военного конфликта в Сирии следили две трети граждан нашей страны (67%). Интерес к событиям на Украине в нашей стране в конце лета находился на уровне 67 процентов - такова доля тех, кто с той или иной периодичностью следил за ситуацией. Это — четвертое место. Замыкает пятерку главных событий года - попытка госпереворота в Турции. В июле за ними следили 60 процентов.

Компания «Медиалогия» проанализировала самые упоминаемые события 2016 года в федеральных СМИ и в соцмедиа. В ТОП-5 событий в федеральных СМИ по заметности вошли: допинговый скандал в российском спорте, победа Дональда Трампа на выборах президента США, попытка военного переворота в Турции, Brexit: граждане Великобритании проголосовали за выход из ЕС и военные действия в Сирии. В ТОП-5 событий в соцмедиа вошли: обсуждение возможности участие российской сборной на Олимпиаде в Рио и выступление на самих играх, выборы президента США и победа Дональда Трампа, отстранение российской сборной от участия в Паралимпиаде, попытка государственного переворота в Турции и «Евровидение» в Швеции.