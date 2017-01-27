​Закон о декриминализации побоев в семье принят

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о декриминализации побоев в отношении членов семьи и других близких лиц, сообщает РИА Новости. Теперь побои в отношении близких лиц исключаются из числа преступлений и переводятся в категорию административных правонарушений. Уточняется, что административным правонарушением побои будут считаться только в первом случае, при повторном подобном нарушении будет наступать уже уголовная ответственность.

Авторы законопроекта отмечают, что эти меры направлены на устранение неоднозначного толкования положений УК, которое возникло после того, как в июле 2016 года был принят закон об ответственности за побои в отношении близких лиц. Тогда общественность отмечала, что побои в семье становятся более опасным нарушением, чем побои чужих людей. При этом ответственность зависит от того, в каких отношениях состоят люди, и именно близкие люди привлекаются к уголовной ответственности.

Ранее ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что идею смягчения наказания для лиц, совершивших подобное преступление впервые, поддерживают 59 процентов россиян. Выступают против такого подхода 33 процента опрошенных.