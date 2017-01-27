​ГИБДД предупреждает водителей: В Югре пройдут сильные снегопады, на дорогах будет скользко

Окружная Госавтоинспекция предупреждает водителей о неблагоприятных погодных условиях. В округе ожидаются сильные снегопады, метель, на дороге - гололед.

«Рекомендуем водителям выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во время движения в жилых зонах, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет», - говорится в сообщении ведомства.